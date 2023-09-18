【出場選手登録】▽阪神・ビーズリー投手▽巨人・グリフィン投手▽広島・森翔平投手、中村奨成捕手▽中日・根尾昂投手、橋本侑樹投手

【同抹消】▽巨人・高木京介投手▽広島・田村俊介外野手▽中日・マルティネス投手（再登録は２８日以降）