【台北時事】台湾国防部（国防省）は１８日、台湾周辺で同日午前６時までの２４時間に中国の軍用機延べ１０３機の活動を確認したと発表した。同空域における中国軍機の活動は常態化しているが、１日で１００機以上が確認されるのは異例。国防部は中国政府に対し「一方的な破壊行為を直ちにやめる」よう求めた。