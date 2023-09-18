日比野は９２位 女子テニス世界ランク
2023年09月18日12時04分
女子テニスの最新世界ランキングが１８日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週の８１位から９２位に後退した。戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は６６１位。１位はアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）。 （時事）
日比野は９２位 女子テニス世界ランク
2023年09月18日12時04分
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