米国務長官、中国副主席と１８日会談 ＮＹで関係安定協議か
2023年09月18日10時25分
【ワシントン時事】米国務省は１７日、ブリンケン国務長官と中国の韓正国家副主席が１８日午後（日本時間１９日未明）にニューヨークで会談すると発表した。米中間の意思疎通維持の一環とみられ、関係安定化に向けて協議する見通し。
米国務長官、中国副主席と１８日会談 ＮＹで関係安定協議か
2023年09月18日10時25分
【ワシントン時事】米国務省は１７日、ブリンケン国務長官と中国の韓正国家副主席が１８日午後（日本時間１９日未明）にニューヨークで会談すると発表した。米中間の意思疎通維持の一環とみられ、関係安定化に向けて協議する見通し。
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ウォール・ストリート・ジャーナル