ラグビーＷ杯・談話
2023年09月18日06時26分
◇仕留めなければ
日本・ジョセフ・ヘッドコーチ 最初の６０分は非常に拮抗（きっこう）していた。チャンスをつくったなら、しっかりと仕留めなければいけない。（時事）
ラグビーＷ杯・談話
2023年09月18日06時26分
◇仕留めなければ
日本・ジョセフ・ヘッドコーチ 最初の６０分は非常に拮抗（きっこう）していた。チャンスをつくったなら、しっかりと仕留めなければいけない。（時事）
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