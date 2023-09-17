ＤｅＮＡが投手戦を制して零封勝ち。先発の浜口は球に切れがあり、６回３安打。上茶谷、ウェンデルケン、森原の継投も決まった。打線は九回に先頭の代打大田がソロを放ち、均衡を破った。阪神は打線が好投の村上を援護できなかった。