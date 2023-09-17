Ｊ１得点ランキング（１７日現在）
2023年09月17日20時56分
１大 迫（神）１９
２アンデ（Ｍ）１７
３ディエ（Ｆ）１３
４鈴 木（鹿）１２
５ユンカ（名）１１
５レオセ（Ｃ）１１
７浅 野（札）１０
７細 谷（柏）１０
７パトリ（京）１０
１０町 野（湘） ９
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２アンデ（Ｍ）１７
３ディエ（Ｆ）１３
４鈴 木（鹿）１２
５ユンカ（名）１１
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７浅 野（札）１０
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