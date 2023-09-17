住友生命女子ゴルフ・談話
2023年09月17日17時46分
◇修正できた
西村優菜 パッティングのスピードを合わせることができた。欲を言えば、初日がもったいないが、修正できたことは収穫。
住友生命女子ゴルフ・談話
2023年09月17日17時46分
◇修正できた
西村優菜 パッティングのスピードを合わせることができた。欲を言えば、初日がもったいないが、修正できたことは収穫。
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