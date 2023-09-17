巨人がサヨナラ勝ち。１点を追う六回に丸のソロで追い付き、岡本和の４１号ソロで勝ち越し。一度は同点とされたが、九回２死一、二塁から門脇が適時打を放った。４番手の大勢が３勝目。ヤクルトは継投で粘ったが、清水が打たれた。