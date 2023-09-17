ドジャースが地区連覇 米大リーグ
2023年09月17日17時05分
【ロサンゼルス時事】米大リーグのドジャースが１６日、敵地シアトルで行われたマリナーズ戦で延長十一回の末に６―２で勝ち、９０勝５７敗として２年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。１１年連続でのプレーオフ進出。ナ・リーグでは東地区のブレーブスが既に優勝を決めている。
ドジャースが地区連覇 米大リーグ
2023年09月17日17時05分
【ロサンゼルス時事】米大リーグのドジャースが１６日、敵地シアトルで行われたマリナーズ戦で延長十一回の末に６―２で勝ち、９０勝５７敗として２年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。１１年連続でのプレーオフ進出。ナ・リーグでは東地区のブレーブスが既に優勝を決めている。
関連記事
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （１７日）(09/17 19:07)
プロ野球速報 （１７日）(09/17 19:07)
ロッテ佐々木朗、思わぬ苦戦 復帰２戦目も黒星―プロ野球(09/17 19:06)
杉下さんに勝利贈れず プロ野球・中日(09/17 18:58)
西武・外崎、下向かず２点打 プロ野球(09/17 18:53)
オリックス杉本、試合決める一打 八回好機「ここしかない」―プロ野球(09/17 18:48)
法大・尾崎、救援登板で手応え 東京六大学野球(09/17 18:27)
荘司、２死から粘れず プロ野球・楽天(09/17 18:27)
法大、早大が勝ち点１ 東京六大学野球(09/17 18:20)
１８日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(09/17 17:57)
オリックス、３年連続ＣＳ進出 プロ野球(09/17 17:48)
門脇がサヨナラ打 プロ野球・巨人―ヤクルト(09/17 17:46)
日本ハム３連勝 プロ野球・日本ハム―ソフトバンク(09/17 17:41)
九里が８勝目 プロ野球・中日―広島(09/17 17:39)
パ・リーグチーム成績表 （１７日現在）(09/17 17:37)
パ・リーグ個人投手成績 （１７日現在）(09/17 17:36)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１７日現在）(09/17 17:34)
パ・リーグ個人打撃成績 （１７日現在）(09/17 17:34)
ドジャースが地区連覇 米大リーグ(09/17 17:05)
エンゼルス大谷の打球、肘負傷後に変化 解析の専門家らに聞く―米大リーグ(09/17 16:44)
オフの動向に注目集まる 大谷の今季終了で米メディア―大リーグ(09/17 16:27)
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球(09/17 16:24)
隅田が９勝目 プロ野球・西武―ロッテ(09/17 16:20)
オリックス逆転勝ち プロ野球・オリックス―楽天(09/17 16:19)
大谷、初の本塁打王確実 今季も投打にフル回転―大リーグ(09/17 16:12)
右腕ラモスを育成で獲得 プロ野球・巨人(09/17 16:04)
大谷、今季復帰を断念 手術含め、右肘治療へ―米大リーグ(09/17 15:42)
広島の野間が登録外れる プロ野球(09/17 15:37)
大谷、久々にファンの前へ チームメートと談笑も―米大リーグ・エンゼルス(09/17 15:36)
カブスの鈴木は１安打 米大リーグ(09/17 15:28)