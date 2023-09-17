セ・リーグ公示（１７日） プロ野球
2023年09月17日16時24分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・三嶋一輝投手、石川達也投手、林琢真内野手▽阪神・馬場皐輔投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・石田健大投手、山崎康晃投手、西浦直亨内野手▽阪神・門別啓人投手（再登録は２７日以降）
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球
2023年09月17日16時24分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・三嶋一輝投手、石川達也投手、林琢真内野手▽阪神・馬場皐輔投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・石田健大投手、山崎康晃投手、西浦直亨内野手▽阪神・門別啓人投手（再登録は２７日以降）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （１７日）(09/17 16:32)
プロ野球速報 （１７日）(09/17 16:32)
オフの動向に注目集まる 大谷の今季終了で米メディア―大リーグ(09/17 16:27)
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球(09/17 16:24)
隅田が９勝目 プロ野球・西武―ロッテ(09/17 16:20)
オリックス逆転勝ち プロ野球・オリックス―楽天(09/17 16:19)
大谷、初の本塁打王確実 今季も投打にフル回転―大リーグ(09/17 16:12)
右腕ラモスを育成で獲得 プロ野球・巨人(09/17 16:04)
大谷、今季復帰を断念 手術含め、右肘治療へ―米大リーグ(09/17 15:42)
広島の野間が登録外れる プロ野球(09/17 15:37)
大谷、久々にファンの前へ チームメートと談笑も―米大リーグ・エンゼルス(09/17 15:36)
カブスの鈴木は１安打 米大リーグ(09/17 15:28)
１６日の日本選手 米大リーグ(09/17 15:14)
１８日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(09/17 13:28)
パ・リーグ公示（１７日） プロ野球(09/17 12:29)
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球(09/17 12:28)
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球(09/17 12:27)
パ・リーグ公示（１７日） プロ野球(09/17 12:26)
オルソン、球団新５２号 米大リーグ・ブレーブス(09/17 12:15)
チームメートが大谷に感謝 米大リーグ(09/17 12:09)
大谷、復帰希望かなわず 右肘手術決断か―米大リーグ(09/17 11:09)
「また元気な姿で…」 吉田、大谷を気遣う―米大リーグ(09/17 10:24)
赤鬼マニエル氏、脳卒中で治療 米大リーグ(09/17 09:43)
万波、先頭打者弾にサヨナラ弾 プロ野球・日本ハム(09/16 22:55)
プロ野球・ひとこと(09/16 22:34)
村上、３年連続の３０号 プロ野球・ヤクルト(09/16 22:21)
万波がサヨナラ２ラン プロ野球・日本ハム―ソフトバンク(09/16 21:35)
小川が９勝目 プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ(09/16 21:18)
セ・リーグチーム成績表 （１６日現在）(09/16 21:18)
セ・リーグ個人投手成績 （１６日現在）(09/16 21:18)