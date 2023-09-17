出世力士６人を発表 大相撲秋場所
2023年09月17日16時12分
日本相撲協会は１７日、大相撲秋場所の新序出世力士２人と再出世力士４人を発表した。１１月の九州場所から番付に加わり、序ノ口で相撲を取る。ダニーロ・ヤブグシシン改め安青錦は、ウクライナ出身としては十両の獅司に続いて２人目の力士。（かっこ内は出身、部屋）
▽新序出世 安青錦（ウクライナ、安治川）山田（京都、伊勢ノ海）
▽再出世 流武丸（岐阜、武蔵川）山根（島根、鳴戸）大錦龍（山口、境川）千代狼山（大分、九重）。
出世力士６人を発表 大相撲秋場所
2023年09月17日16時12分
日本相撲協会は１７日、大相撲秋場所の新序出世力士２人と再出世力士４人を発表した。１１月の九州場所から番付に加わり、序ノ口で相撲を取る。ダニーロ・ヤブグシシン改め安青錦は、ウクライナ出身としては十両の獅司に続いて２人目の力士。（かっこ内は出身、部屋）
▽新序出世 安青錦（ウクライナ、安治川）山田（京都、伊勢ノ海）
▽再出世 流武丸（岐阜、武蔵川）山根（島根、鳴戸）大錦龍（山口、境川）千代狼山（大分、九重）。
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