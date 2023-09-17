「科学や技術の格差是正を」 グローバルサウス、政治宣言―「Ｇ７７＋中国」首脳会議
2023年09月17日14時34分
【サンパウロ時事】カリブ海の島国キューバで開かれていた国連の途上国７７カ国グループ（Ｇ７７）と中国による「Ｇ７７＋中国」首脳会議は最終日の１６日、科学や技術などの格差是正を求めた政治宣言の「ハバナ宣言」を採択した。大国が「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国との連携を模索する中、グローバルサウスに属するＧ７７が結束して要求を掲げる姿勢を打ち出した。
「科学や技術の格差是正を」 グローバルサウス、政治宣言―「Ｇ…
2023年09月17日14時34分
【サンパウロ時事】カリブ海の島国キューバで開かれていた国連の途上国７７カ国グループ（Ｇ７７）と中国による「Ｇ７７＋中国」首脳会議は最終日の１６日、科学や技術などの格差是正を求めた政治宣言の「ハバナ宣言」を採択した。大国が「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国との連携を模索する中、グローバルサウスに属するＧ７７が結束して要求を掲げる姿勢を打ち出した。
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