【サンパウロ時事】カリブ海の島国キューバで開かれていた国連の途上国７７カ国グループ（Ｇ７７）と中国による「Ｇ７７＋中国」首脳会議は最終日の１６日、科学や技術などの格差是正を求めた政治宣言の「ハバナ宣言」を採択した。大国が「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国との連携を模索する中、グローバルサウスに属するＧ７７が結束して要求を掲げる姿勢を打ち出した。