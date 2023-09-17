【男子ゴルフ・ＡＮＡオープン】最終日（１７日、北海道・札幌ＧＣ輪厚、７０６６ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝２０００万円）

３位から出た４４歳の谷原秀人が通算１８アンダーに伸ばして、今季２勝目を挙げた。６月のジャパン・プレーヤーズ選手権ｂｙサトウ食品以来で、ツアー通算１９勝目。