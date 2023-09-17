セ・リーグ公示（１７日） プロ野球
2023年09月17日12時27分
【出場選手登録】▽ヤクルト・大西広樹投手、小沢怜史投手▽広島・中村貴浩外野手
【同抹消】▽ヤクルト・山本大貴投手▽巨人・横川凱投手▽広島・野間峻祥外野手（再登録は２７日以降）
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球
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【出場選手登録】▽ヤクルト・大西広樹投手、小沢怜史投手▽広島・中村貴浩外野手
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