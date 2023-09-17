パ・リーグ公示（１７日） プロ野球
2023年09月17日12時26分
【出場選手登録】▽オリックス・野口智哉内野手▽ソフトバンク・椎野新投手、川原田純平内野手、野村大樹内野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ソフトバンク・武田翔太投手（特例２０２３）
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