神戸、５試合ぶり黒星 鹿島が３位浮上―Ｊ１
2023年09月16日21時18分
明治安田Ｊ１リーグは１６日、各地で第２７節の４試合が行われ、首位の神戸は広島に０―２で完敗した。５試合ぶりの黒星で勝ち点は５２と変わらず、２位横浜Ｍとは１差。広島は勝ち点４４とした。
鹿島はＣ大阪に１―０で競り勝ち、勝ち点４６で３位に浮上。前節４位のＣ大阪は３連勝でストップ。名古屋は福岡に０―１と競り負け、５位に後退。福岡は勝ち点を４１に伸ばした。最下位の湘南は札幌を破った。
神戸、５試合ぶり黒星 鹿島が３位浮上―Ｊ１
2023年09月16日21時18分
明治安田Ｊ１リーグは１６日、各地で第２７節の４試合が行われ、首位の神戸は広島に０―２で完敗した。５試合ぶりの黒星で勝ち点は５２と変わらず、２位横浜Ｍとは１差。広島は勝ち点４４とした。
鹿島はＣ大阪に１―０で競り勝ち、勝ち点４６で３位に浮上。前節４位のＣ大阪は３連勝でストップ。名古屋は福岡に０―１と競り負け、５位に後退。福岡は勝ち点を４１に伸ばした。最下位の湘南は札幌を破った。
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