西 東

天照鵬―志摩海

上 戸―紫 雷

時疾風―大の里

朝紅龍―千代丸

白鷹山―高 橋

天空海―輝 鵬

貴健斗―欧勝馬

東白龍―千代栄

獅 司―友 風

水戸龍―一山本

東 龍―北の若

大奄美―島津海

武将山―狼 雅

玉正鳳―美ノ海