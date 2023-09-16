土田 よしこさん（つちだ・よしこ、本名芳子＝よしこ＝漫画家）１５日午前９時５１分、肺炎のため東京都内の病院で死去、７５歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。

赤塚不二夫のアシスタントを経て、１９６８年「ハレンチくん」でデビュー。少女漫画でギャグを展開する作風が人気を博し、７３年「つる姫じゃ～っ！」が大ヒット。７５年、同作品で日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。他の作品に「東海道中膝栗毛」など。