阪神が快勝。一回に佐藤輝の２点右前打などで３点を先取。五回は佐藤輝の右前打とノイジーの３ランで４点を加えて突き放した。佐藤輝は４安打。ノイジーは七回にも２ランを放ち５打点。大竹は５回無失点で１１勝目。広島は先発森下が誤算。