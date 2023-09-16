【出場選手登録】▽ソフトバンク・藤井皓哉投手、リチャード内野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）

【同抹消】▽ソフトバンク・嘉弥真新也投手、今宮健太内野手、三森大貴内野手、中村晃外野手（以上、特例２０２３）