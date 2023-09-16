メキシコ「麻薬王」の息子、米に移送 フェンタニル密輸で裁判へ
2023年09月16日14時25分
【メキシコ市ロイター時事】メキシコ当局は１５日、同国の「麻薬王」と呼ばれ、米国で服役中のホアキン・グスマン受刑者（通称エルチャポ）の息子オビディオ・グスマン容疑者（３３）を米国に移送した。両国関係者が明らかにした。オビディオ容疑者は凶悪麻薬組織「シナロア・カルテル」を率いた父親の後を継ぎ、合成麻薬「フェンタニル」を米国に密輸したとして米当局に訴追されていた。
メキシコ「麻薬王」の息子、米に移送 フェンタニル密輸で裁判へ
2023年09月16日14時25分
【メキシコ市ロイター時事】メキシコ当局は１５日、同国の「麻薬王」と呼ばれ、米国で服役中のホアキン・グスマン受刑者（通称エルチャポ）の息子オビディオ・グスマン容疑者（３３）を米国に移送した。両国関係者が明らかにした。オビディオ容疑者は凶悪麻薬組織「シナロア・カルテル」を率いた父親の後を継ぎ、合成麻薬「フェンタニル」を米国に密輸したとして米当局に訴追されていた。
こんな記事も
国際用語
国際
ウクライナ軍、東部で前進 要衝近郊の集落奪還(09/16 15:08)
「日本酒は工芸品」 福島県の蔵、魅力発信―ブラジル(09/16 15:03)
沈没の空母「赤城」を初調査 ミッドウェー海域で―米当局(09/16 14:29)
メキシコ「麻薬王」の息子、米に移送 フェンタニル密輸で裁判へ(09/16 14:25)
ポールのベース「ゲット・バック」！ 行方不明の楽器を大捜索―元ビートルズ(09/16 13:32)
北朝鮮の金正恩氏、ウラジオ郊外到着 ロシア海軍施設視察か(09/16 12:58)
アジア大会に選手団出発 国際スポーツ祭典に復帰へ―北朝鮮(09/16 10:35)
マウイ島火災の死者数、９７人に下方修正 行方不明は３１人―米ハワイ州知事(09/16 10:19)
マラケシュ開催の是非、１８日決定 年次総会、モロッコ地震考慮―ＩＭＦ(09/16 09:30)
フェルナンド・ボテロさん死去、９１歳 コロンビアの画家、「南米のピカソ」(09/16 08:29)
ロ朝接近を「懸念」 米高官(09/16 08:26)
ワグネル系将軍、アルジェリアに ＳＮＳに写真、今も国防省残留か―ロシア(09/16 08:04)
先進国の世界秩序「変えよう」 「Ｇ７７＋中国」首脳会議開幕―キューバ(09/16 08:02)
３０万人志願、動員回避 「北朝鮮から派兵」強く否定―プーチン氏(09/16 07:43)
ウクライナ穀物、禁輸撤廃 東欧５カ国で「市場のゆがみ解消」―欧州委(09/16 07:35)
バイデン米大統領、労組主張に理解 企業に譲歩要請、１６日交渉再開―自動車スト(09/16 07:31)
「影響力あるユダヤ人」 プリゴジン氏を紹介―イスラエル紙(09/16 07:29)
ノーベル賞の賞金増額 過去最高１億４６００万円(09/16 07:27)
イタリア首相、ＥＵに対応要求 移民問題、もう「持続不能」(09/16 07:25)
ローマ教皇特使が異例の訪中 「国交樹立」観測も浮上(09/16 07:12)
北朝鮮、軍要人ら多数同行 正恩氏訪ロ、制裁対象者も(09/16 07:11)
ＮＹ円、１４７円台後半(09/16 06:59)
ニジェール、仏大使を「人質」に 外出不可、食事は配給―マクロン氏(09/16 06:38)
ＴｉｋＴｏｋに制裁金５４０億円 子どもの個人情報保護違反で―アイルランド(09/16 06:17)
バイデン米大統領、ゼレンスキー氏と２１日会談 中央アジア首脳とも(09/16 06:11)
ＮＹ株、反落 ハイテク株に売り(09/16 05:43)
シリニャ新首相承認 ラトビア(09/16 00:35)
キーウとリビウ、危機遺産に ウクライナ侵攻で―ユネスコ(09/16 00:07)
ＮＹ株、もみ合い(09/15 23:00)
ＮＹ円、１４７円台後半(09/15 22:49)
ウォール・ストリート・ジャーナル