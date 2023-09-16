オリックスの頓宮裕真、若月健矢両捕手は１６日、発熱を伴う体調不良のため、「感染拡大防止特例２０２３」により出場選手登録を外れた。

頓宮は今季１１３試合に出場し、打率３割７厘、１６本塁打。若月は８６試合に出場。