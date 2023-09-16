【出場選手登録】▽オリックス・福永奨捕手、渡部遼人外野手▽西武・古市尊捕手（以上、感染拡大防止特例２０２３）

【同抹消】▽オリックス・若月健矢捕手、頓宮裕真捕手▽西武・古賀悠斗捕手（以上、特例２０２３）