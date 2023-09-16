男子ゴルフのＡＮＡオープンは１６日、北海道・札幌ＧＣ輪厚でサスペンデッドとなっていた第２ラウンドの残りが行われ、香妻陣一朗が通算１３アンダーで単独首位に立った。清水大成が１打差の２位、吉田泰基と前日１０アンダーで終えていた今平周吾が３位。２アンダーまでの６０人が決勝ラウンドに進んだ。

引き続き第３ラウンドを実施。