ノーベル賞の賞金増額 過去最高１億４６００万円
2023年09月16日07時27分
【ストックホルムＡＦＰ時事】ノーベル財団は１５日、今年のノーベル賞の賞金を増額すると発表した。８万４０００ユーロ（約１３００万円）相当を積み増し、過去最高の９２万４０００ユーロ（約１億４６００万円）とする。賞金額はスウェーデンの通貨で提示されるため、今年は１１００万スウェーデンクローナとなる。
ノーベル賞の賞金増額 過去最高１億４６００万円
2023年09月16日07時27分
【ストックホルムＡＦＰ時事】ノーベル財団は１５日、今年のノーベル賞の賞金を増額すると発表した。８万４０００ユーロ（約１３００万円）相当を積み増し、過去最高の９２万４０００ユーロ（約１億４６００万円）とする。賞金額はスウェーデンの通貨で提示されるため、今年は１１００万スウェーデンクローナとなる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル