徳島が後期優勝 野球四国ＩＬ
2023年09月15日23時25分
野球の独立リーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓは１５日、高知市の高知球場で行われ、徳島が高知を２―０で下して後期優勝を決めた。
徳島が後期優勝 野球四国ＩＬ
2023年09月15日23時25分
野球の独立リーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓは１５日、高知市の高知球場で行われ、徳島が高知を２―０で下して後期優勝を決めた。
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