Ｊ１得点ランキング（１５日現在）
2023年09月15日21時28分
１大 迫（神）１９
２アンデ（Ｍ）１７
３ディエ（Ｆ）１３
４鈴 木（鹿）１１
４ユンカ（名）１１
４レオセ（Ｃ）１１
７浅 野（札）１０
７パトリ（京）１０
９細 谷（柏） ９
９町 野（湘） ９
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３ディエ（Ｆ）１３
４鈴 木（鹿）１１
４ユンカ（名）１１
４レオセ（Ｃ）１１
７浅 野（札）１０
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９細 谷（柏） ９
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