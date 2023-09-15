ロシア中央銀行は１５日、金融政策決定会合を開き、政策金利を１．０％引き上げて年１３．０％にすると発表した。８月の臨時会合で３．５０％引き上げたが、通貨ルーブルの下落に歯止めがかからず、追加利上げを決めた。