ロシア中銀、１．０％利上げ ルーブル下落で
2023年09月15日20時50分
ロシア中央銀行は１５日、金融政策決定会合を開き、政策金利を１．０％引き上げて年１３．０％にすると発表した。８月の臨時会合で３．５０％引き上げたが、通貨ルーブルの下落に歯止めがかからず、追加利上げを決めた。
ロシア中銀、１．０％利上げ ルーブル下落で
2023年09月15日20時50分
ロシア中央銀行は１５日、金融政策決定会合を開き、政策金利を１．０％引き上げて年１３．０％にすると発表した。８月の臨時会合で３．５０％引き上げたが、通貨ルーブルの下落に歯止めがかからず、追加利上げを決めた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル