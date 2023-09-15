【ロンドン時事】週末１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日米金利差の拡大を意識した円売り・ドル買いが強まり、一時１ドル＝１４７円９４銭と、約１０カ月ぶりの安値水準に下落した。正午現在は１４７円９０銭～１４８円００銭と、前日午後４時比８３銭の円安・ドル高。