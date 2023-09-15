戸田邦司氏死去 元自由党参院議員
2023年09月15日19時54分
戸田 邦司氏（とだ・くにじ＝元自由党参院議員）４日午後８時５５分、自宅で死去、８８歳。福島県出身。葬儀は近親者で済ませた。後日、同県いわき市で本葬を行う。喪主は妻節子（せつこ）さん。
１９９５年参院選の比例代表で新進党から出馬し初当選。その後、自由党に所属した。当選１回。２００５年に旭日中綬章を受章した。
戸田邦司氏死去 元自由党参院議員
2023年09月15日19時54分
戸田 邦司氏（とだ・くにじ＝元自由党参院議員）４日午後８時５５分、自宅で死去、８８歳。福島県出身。葬儀は近親者で済ませた。後日、同県いわき市で本葬を行う。喪主は妻節子（せつこ）さん。
１９９５年参院選の比例代表で新進党から出馬し初当選。その後、自由党に所属した。当選１回。２００５年に旭日中綬章を受章した。
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