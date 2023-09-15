簡易査定、調査員がチェックへ ビッグモーター不正受け―損保ジャパン
2023年09月15日18時08分
損害保険ジャパンは１５日、車の修理査定を簡略化する「簡易査定」全ケースについて、損害調査員がチェックする体制に変更したと発表した。簡易査定は、中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の不正請求を損保ジャパンが見逃す「温床」となった可能性が指摘されていた。
簡易査定、調査員がチェックへ ビッグモーター不正受け―損保ジ…
2023年09月15日18時08分
損害保険ジャパンは１５日、車の修理査定を簡略化する「簡易査定」全ケースについて、損害調査員がチェックする体制に変更したと発表した。簡易査定は、中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の不正請求を損保ジャパンが見逃す「温床」となった可能性が指摘されていた。
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