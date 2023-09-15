住友生命女子ゴルフ・談話
2023年09月15日17時34分
◇パットでカバー
山下美夢有 ショットは左右にぶれていたが、パットでカバーできた。結構長い距離も入ってくれた。
住友生命女子ゴルフ・談話
2023年09月15日17時34分
◇パットでカバー
山下美夢有 ショットは左右にぶれていたが、パットでカバーできた。結構長い距離も入ってくれた。
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