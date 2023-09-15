円、１４７円台後半 ロンドン外為
2023年09月15日17時18分
【ロンドン時事】週末１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、植田和男日銀総裁のインタビューを巡り「市場の解釈にギャップがある」との関係者発言に関する一部報道が意識され、１ドル＝１４７円台後半に下落した。午前９時現在は１４７円７１～８１銭と、前日午後４時比６４銭の円安・ドル高。
円、１４７円台後半 ロンドン外為
2023年09月15日17時18分
【ロンドン時事】週末１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、植田和男日銀総裁のインタビューを巡り「市場の解釈にギャップがある」との関係者発言に関する一部報道が意識され、１ドル＝１４７円台後半に下落した。午前９時現在は１４７円７１～８１銭と、前日午後４時比６４銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル