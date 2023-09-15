人事院は１５日、就職氷河期世代を対象とした２０２３年度の国家公務員中途採用試験の申込者数が前年度比９．２％増の６０３９人だったと発表した。氷河期世代向けの試験は４回目。採用予定人数は１８２人で、倍率は３３．２倍（前年度３４．８倍）。人事院は転職サイトなどでの周知が奏功したと分析している。