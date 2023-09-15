交付税４２億円繰り上げ 台風被害の３県１３市町―総務省
2023年09月15日14時49分
総務省は１５日、台風１３号で大きな被害を受けた福島、茨城、千葉３県の計１３市町に対し、１１月分の普通交付税のうち計４２億３４００万円を繰り上げて配分すると発表した。１９日に交付する。
交付税４２億円繰り上げ 台風被害の３県１３市町―総務省
2023年09月15日14時49分
総務省は１５日、台風１３号で大きな被害を受けた福島、茨城、千葉３県の計１３市町に対し、１１月分の普通交付税のうち計４２億３４００万円を繰り上げて配分すると発表した。１９日に交付する。
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