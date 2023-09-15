３地点の時刻が分かる腕時計 シチズン時計
2023年09月15日11時21分
シチズン時計は、機械式腕時計「シチズン シリーズエイト」から、「８８０ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ＮＢ６０３１―５６Ｅ」など２モデルを９月２１日発売。通常の針のほか、１日で１周するＧＭＴ針と２４時間表示の回転ベゼルで、最大３地点の時刻を確認できる。スマートフォンなどからの磁力が時間精度に影響するのを防ぐため、耐磁性能を強化した。希望小売価格は２２万円。
３地点の時刻が分かる腕時計 シチズン時計
2023年09月15日11時21分
シチズン時計は、機械式腕時計「シチズン シリーズエイト」から、「８８０ Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ＮＢ６０３１―５６Ｅ」など２モデルを９月２１日発売。通常の針のほか、１日で１周するＧＭＴ針と２４時間表示の回転ベゼルで、最大３地点の時刻を確認できる。スマートフォンなどからの磁力が時間精度に影響するのを防ぐため、耐磁性能を強化した。希望小売価格は２２万円。
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