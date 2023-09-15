米商務副長官、日韓を訪問 サイバー対策で連携強化
2023年09月15日10時10分
【ワシントン時事】米商務省は１４日、グレーブス副長官が２０～２６日の日程で日本と韓国を訪問すると発表した。米企業１５社の幹部も同行し、サイバーセキュリティー対策や先端技術を巡る連携を深める。日韓の政府高官や企業と交流するとみられる。
同省は声明で「経済安全保障を脅かす人々から、重要インフラや技術のエコシステムを守る共同の取り組みを強化する」と説明した。
米商務副長官、日韓を訪問 サイバー対策で連携強化
2023年09月15日10時10分
【ワシントン時事】米商務省は１４日、グレーブス副長官が２０～２６日の日程で日本と韓国を訪問すると発表した。米企業１５社の幹部も同行し、サイバーセキュリティー対策や先端技術を巡る連携を深める。日韓の政府高官や企業と交流するとみられる。
同省は声明で「経済安全保障を脅かす人々から、重要インフラや技術のエコシステムを守る共同の取り組みを強化する」と説明した。
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