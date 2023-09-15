１５日のＪ１
2023年09月15日09時38分
ホーム アウェー
川 崎 ― Ｆ東京 （等々力） １９時
浦 和 ― 京 都 （埼 玉） １９時３０分
横浜Ｍ ― 鳥 栖 （ニッパ） １９時
１５日のＪ１
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