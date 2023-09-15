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１５日の朝刊（都内最終版）☆２

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１５日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年09月15日06時51分

【共通ニュース】
◆首相補佐官に元国民・矢田氏起用へ　民間労組取り込み狙い
◆阪神　１８年ぶりリーグ優勝　平成生まれ率いた　最年長６５歳
◆プーチン氏　訪朝受諾　露朝首脳会談　米、武器取引なら制裁
◆ＡＩ規制「必要」一致　米上院会議　ＩＴ大手　マスク氏ら
◆英アーム、米で上場　今年最大７．７兆円
◆ビッグモーター身売りも　来月末めどに支援企業選定　創業家の株焦点
◆自転車ヘルメット　７月着用率１３．５％　２３道府県で１ケタ
◆「武富士放火殺人を模倣」　京アニ・青葉被告　直前にためらい
【日経】
◆自動運転レーン　一般道に　政府、日立市に国内初　来年度バス運行　安全性確立、全国普及へ(1)
◆「Ｍ＆Ａ活性化し国益に」　ＴＯＢ価格「最初から倍と言った」　ニデック永守氏、ＴＡＫＩＳＡＷＡ買収で(2)
◆医療保険、現役負担４割増　１０年超で膨張、健保財政難一段と　少子化対策財源　上乗せ余地なく(3)
◆三菱地所、横浜にテーマパーク　不動産開発を多角化　アニメ・ゲーム・ＶＲ活用　３１年ごろ開業(3)
◆企業の稼ぎ　家計に届かず　国民総所得　最高の６２５兆円　賃上げへ波及重要に　４～６月年換算(5)
◆中国禁輸へ対応　「ＷＴＯ枠組みで」　宮下農相　新閣僚が就任後初会見(5)（続）

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