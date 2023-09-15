【共通ニュース】

◆首相補佐官に元国民・矢田氏起用へ 民間労組取り込み狙い

◆阪神 １８年ぶりリーグ優勝 平成生まれ率いた 最年長６５歳

◆プーチン氏 訪朝受諾 露朝首脳会談 米、武器取引なら制裁

◆ＡＩ規制「必要」一致 米上院会議 ＩＴ大手 マスク氏ら

◆英アーム、米で上場 今年最大７．７兆円

◆ビッグモーター身売りも 来月末めどに支援企業選定 創業家の株焦点

◆自転車ヘルメット ７月着用率１３．５％ ２３道府県で１ケタ

◆「武富士放火殺人を模倣」 京アニ・青葉被告 直前にためらい

【日経】

◆自動運転レーン 一般道に 政府、日立市に国内初 来年度バス運行 安全性確立、全国普及へ(1)

◆「Ｍ＆Ａ活性化し国益に」 ＴＯＢ価格「最初から倍と言った」 ニデック永守氏、ＴＡＫＩＳＡＷＡ買収で(2)

◆医療保険、現役負担４割増 １０年超で膨張、健保財政難一段と 少子化対策財源 上乗せ余地なく(3)

◆三菱地所、横浜にテーマパーク 不動産開発を多角化 アニメ・ゲーム・ＶＲ活用 ３１年ごろ開業(3)

◆企業の稼ぎ 家計に届かず 国民総所得 最高の６２５兆円 賃上げへ波及重要に ４～６月年換算(5)

◆中国禁輸へ対応 「ＷＴＯ枠組みで」 宮下農相 新閣僚が就任後初会見(5)（続）