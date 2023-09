アイスランド・レイキャビク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- Guide to Europeは、旅行計画に画期的な進歩をもたらすサービスを発表しました。生成AIを使用したAI旅行プランナーのTravisが、お客様の好み、観光名所までの距離、独自に組み合わせたレビュー情報、営業時間、その他の重要な条件に基づいて、最適な旅行日程を提案します。

Helgi Páll Helgason is the visionary of Travis and the Head of AI at Travelshift, the maker of Guide to Europe (Photo: Business Wire)