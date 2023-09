台湾、台北--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 待望の文化フェスティバル「TAIWAN PLUS(台湾プラス)」が、中華文化総会(GACC)と誠品生活の共催により、9月16日、17日に盛大に帰ってきます。昨年のフェスティバルでは、日本で最も重要な台湾文化の祭典のひとつとして、わずか2日間で20万人もの来場者を集め、大きな印象を残しました。今年のフェスティバルでは100を超える台湾ブランドが東京の上野公園に集まり、食べ物、音楽、デザインを通じて最新かつスタイリッシュな台湾のライフスタイルを紹介します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230914238319/ja/

Japan's largest Taiwanese cultural festival 'TAIWAN PLUS' returns to Ueno Park on Sept 16 and 17 (Graphic: Business Wire)