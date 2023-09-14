【ニューヨーク時事】１４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４７円台前半に上昇した。午前９時１５分現在は１４７円０５～１５銭と、前日午後５時比３４銭の円高・ドル安。