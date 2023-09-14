北朝鮮招待受け入れ、ロシアも確認
2023年09月14日20時41分
ロシアのペスコフ大統領報道官は１４日、プーチン大統領が北朝鮮による招待を受け入れたことを確認した。
北朝鮮招待受け入れ、ロシアも確認
2023年09月14日20時41分
ロシアのペスコフ大統領報道官は１４日、プーチン大統領が北朝鮮による招待を受け入れたことを確認した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル