【ロンドン時事】１４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、時間外取引での米長期金利の動向を眺めた値動きとなり、１ドル＝１４７円台前半でもみ合った。正午現在は１４７円２８～３８銭と、前日午後４時比１７銭の円高・ドル安。