中国、預金準備率引き下げ
2023年09月14日19時57分
【北京時事】中国人民銀行（中央銀行）は１４日、金融機関から預金を強制的に預かる比率を示す預金準備率を０．２５％引き下げると発表した。
中国、預金準備率引き下げ
2023年09月14日19時57分
【北京時事】中国人民銀行（中央銀行）は１４日、金融機関から預金を強制的に預かる比率を示す預金準備率を０．２５％引き下げると発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル