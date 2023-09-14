宮本勝昌が首位発進 男子ゴルフ・日本シニアオープン選手権
2023年09月14日18時41分
男子ゴルフの日本シニアオープン選手権は１４日、石川・能登ＣＣ日本海・はまなすコース（パー７２）で第１ラウンドが行われ、宮本勝昌が６６をマークして首位発進した。増田伸洋と渡部光洋が２打差の２位。
さらに１打差の４位に昨年優勝のプラヤド・マークセン（タイ）、２０２０年優勝の寺西明ら６人が並んだ。
宮本勝昌が首位発進 男子ゴルフ・日本シニアオープン選手権
2023年09月14日18時41分
男子ゴルフの日本シニアオープン選手権は１４日、石川・能登ＣＣ日本海・はまなすコース（パー７２）で第１ラウンドが行われ、宮本勝昌が６６をマークして首位発進した。増田伸洋と渡部光洋が２打差の２位。
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