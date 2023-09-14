１５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年09月14日17時32分
▽ヤクルト・ロドリゲス―ＤｅＮＡ・平良（神宮）
▽中日・仲地―巨人・戸郷（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・床田―阪神・及川（マツダスタジアム）
１５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年09月14日17時32分
▽ヤクルト・ロドリゲス―ＤｅＮＡ・平良（神宮）
▽中日・仲地―巨人・戸郷（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・床田―阪神・及川（マツダスタジアム）
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （１４日）(09/14 19:53)
プロ野球速報 （１４日）(09/14 19:52)
支度部屋 大相撲秋場所(09/14 19:46)
豊昇龍、連敗止める 大相撲秋場所(09/14 19:39)
楽天の浅村がリーグ新の連続出場 プロ野球(09/14 19:28)
内島、坂詰は２回戦敗退 テニス・ジャパンオープン女子(09/14 19:19)
南アのマークス、負傷で離脱 ラグビーＷ杯(09/14 19:10)
宮本勝昌が首位発進 男子ゴルフ・日本シニアオープン選手権(09/14 18:41)
３大関が安泰 大相撲秋場所５日目(09/14 18:31)
引退の寺内健さん、馬淵崇英コーチに感謝 「ここまで来られたのは宝」―水泳飛び込み(09/14 18:31)
大相撲秋場所・十両取組表（６日目）(09/14 18:21)
大相撲秋場所・幕内取組（６日目）(09/14 18:21)
大相撲秋場所・十両星取表（５日目）(09/14 18:18)
大相撲秋場所・幕内星取表（５日目）(09/14 18:18)
大相撲秋場所・幕内勝負結果 （５日目）(09/14 18:18)
女子はトルコ、ブラジル戦がヤマ場 男子は１６年ぶり突破なるか―１６日から五輪予選・バレーボール(09/14 18:13)
観客の出足早まる国技館 十両から活況〔大相撲秋場所〕(09/14 17:34)
１５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(09/14 17:32)
鳥海、初出場楽しむ ＡＮＡオープンゴルフ(09/14 16:57)
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:36)
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:35)
パ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:34)
パ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:34)
時松隆光が暫定首位 初日はサスペンデッド―男子ゴルフ・ＡＮＡオープン(09/14 16:29)
李忠成が引退 元日本代表ＦＷ―サッカー(09/14 16:16)
大谷、本拠地でついに復帰？ １０試合連続で欠場中―米大リーグ・エンゼルス(09/14 16:13)
大相撲秋場所・十両勝負結果 （５日目）(09/14 15:50)
寺地と中谷、内容伴う勝利を 那須川は初のＫＯ目指す―ボクシング世界戦(09/14 15:40)
日本代表、雪辱期すスクラムの柱 具、強敵にも「まず強気」―ラグビーＷ杯(09/14 15:40)
酷暑で競技時間変更も 不正疑惑は潔白主張―パリ五輪組織委のトボワ事務総長(09/14 15:35)