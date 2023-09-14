円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月14日17時13分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、時間外取引での米長期金利の低下を背景に、円が上昇した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台前半に上昇した。午前９時現在は１４７円２３～３３銭と、前日午後４時比２２銭の円高・ドル安。
円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月14日17時13分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、時間外取引での米長期金利の低下を背景に、円が上昇した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台前半に上昇した。午前９時現在は１４７円２３～３３銭と、前日午後４時比２２銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル