三井住友信託がネット銀行サービス 顧客基盤拡大へ、住信ＳＢＩ銀と
2023年09月14日16時59分
三井住友信託銀行は１４日、住信ＳＢＩネット銀行のシステムを活用した新たなネット銀行サービス「三井住友信託ＮＥＯＢＡＮＫ（ネオバンク）」を２９日に開始すると発表した。ネット銀ならではの利便性を生かして既存の顧客とは異なる層にアピールし、顧客基盤の拡大を図る。
三井住友信託がネット銀行サービス 顧客基盤拡大へ、住信ＳＢＩ…
2023年09月14日16時59分
三井住友信託銀行は１４日、住信ＳＢＩネット銀行のシステムを活用した新たなネット銀行サービス「三井住友信託ＮＥＯＢＡＮＫ（ネオバンク）」を２９日に開始すると発表した。ネット銀ならではの利便性を生かして既存の顧客とは異なる層にアピールし、顧客基盤の拡大を図る。
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